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Выступал на российском телевидении: Минобороны отстранило и. о. директора Департамента ресурсного обеспечения Рыгованова

1 июля, 2023 суббота
17:01
Общество Руслан Ригованов

Министерство обороны отстранило временного исполняющего обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова. Он принимал участие в российских пропагандистских шоу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны и украинский военный Олег Сымороз.

"В среду, 28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня - 1 июля он был отстранен от временного исполнения обязанностей", - отметили в министерстве.

Также там отметили, что он был отстранен "сразу после появления контраверсионного рода информации".

В этом отношении проводится внутренняя проверка отдельных обнародованных фактов. Результаты обещают сообщить в ближайшие дни.

Что известно о Рыгованове

Рыгованов регулярно участвовал в антиукраинских политических шоу на российском телевидении как "политический эксперт".

Отмечается, что в должности временного исполняющего обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения Рыгованов имеет доступ к секретной информации.

Кроме того, Сымороз отмечает, что мужчина являлся начальником отдела рекреации и заместителем директора Национального природного парка "Голосеевский".

"Он подписал ряд так называемых рекреационных соглашений с лицами, захватившими часть нацпарка и существенно повредившими ее", - отметил военный.

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Украина
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руские фейки
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