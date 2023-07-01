Выступал на российском телевидении: Минобороны отстранило и. о. директора Департамента ресурсного обеспечения Рыгованова
Министерство обороны отстранило временного исполняющего обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова. Он принимал участие в российских пропагандистских шоу
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны и украинский военный Олег Сымороз.
"В среду, 28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня - 1 июля он был отстранен от временного исполнения обязанностей", - отметили в министерстве.
Также там отметили, что он был отстранен "сразу после появления контраверсионного рода информации".
В этом отношении проводится внутренняя проверка отдельных обнародованных фактов. Результаты обещают сообщить в ближайшие дни.
Что известно о Рыгованове
Рыгованов регулярно участвовал в антиукраинских политических шоу на российском телевидении как "политический эксперт".
Отмечается, что в должности временного исполняющего обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения Рыгованов имеет доступ к секретной информации.
Кроме того, Сымороз отмечает, что мужчина являлся начальником отдела рекреации и заместителем директора Национального природного парка "Голосеевский".
"Он подписал ряд так называемых рекреационных соглашений с лицами, захватившими часть нацпарка и существенно повредившими ее", - отметил военный.
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