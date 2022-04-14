В Новгород-Северском районе Черниговской области звучали выстрелы в сторону украинской пограничной заставы, - журналист

О выстрелах со стороны врага на границе рассказал Алексей Маслов, журналист общественного вещания Черниговщины в эфире Эспрессо TV.



Он сообщил: "Для Черниговщины актуальным остается быть бдительными и отслеживать моменты провокативных действий со стороны врага. Вчера, 13 апреля, произошли выстрелы на границе, возможно, возле села Гремяч, это самый северный пункт территории Украины в Новгород-Северском районе Черниговской области". Со стороны врага раздавались выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов.



"Очевидно, как считают военные эксперты, здесь двойная цель со стороны врага, это провоцировать ответный удар, чтобы обвинять Украину в обстрелах территории РФ, и вторая цель отвлекать какую-то часть украинских подразделений от востока и юга Украины", - отметил Алексей Маслов.

13 апреля фермер из Черниговщины рассказал , что около 60 ракет разорвались на территории предприятия. Людей загоняли в погреб и разрешали выходить только два часа в сутки.