В Новгород-Северском районе Черниговской области звучали выстрелы в сторону украинской пограничной заставы, - журналист
13 апреля на границе в Новгород-Северском районе Черниговской области со стороны врага раздавались выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов, они были неприцельны, в сторону нашей пограничной заставы
О выстрелах со стороны врага на границе рассказал Алексей Маслов, журналист общественного вещания Черниговщины в эфире Эспрессо TV.
Он сообщил: "Для Черниговщины актуальным остается быть бдительными и отслеживать моменты провокативных действий со стороны врага. Вчера, 13 апреля, произошли выстрелы на границе, возможно, возле села Гремяч, это самый северный пункт территории Украины в Новгород-Северском районе Черниговской области". Со стороны врага раздавались выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов.
"Очевидно, как считают военные эксперты, здесь двойная цель со стороны врага, это провоцировать ответный удар, чтобы обвинять Украину в обстрелах территории РФ, и вторая цель отвлекать какую-то часть украинских подразделений от востока и юга Украины", - отметил Алексей Маслов.
- 13 апреля фермер из Черниговщины рассказал , что около 60 ракет разорвались на территории предприятия. Людей загоняли в погреб и разрешали выходить только два часа в сутки.
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