Выстоять этой зимой – это отстоять все, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев стать одним "Пунктом несокрушимости" - объединяться и помогать друг другу
Об этом он сказал в вечернем обращении.
Президент призвал воспринимать эту зиму не как испытание, а как "время, приближающее украинцев к победе".
"Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять этой зимой - это отстоять все", - подчеркнул он.
Президент призвал украинцев объединяться и помогать друг другу. Он добавил, что "этой осенью было сделано многое, чтобы усилить позиции государства".
"Вся Украина должна стать одним большим пунктом несокрушимости и работать каждый день и каждую ночь. Государство, бизнес, люди - все мы, все украинцы - все вместе", - заявил он.
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