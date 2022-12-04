Об этом он сказал в вечернем обращении.

Президент призвал воспринимать эту зиму не как испытание, а как "время, приближающее украинцев к победе".

"Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять этой зимой - это отстоять все", - подчеркнул он.

Президент призвал украинцев объединяться и помогать друг другу. Он добавил, что "этой осенью было сделано многое, чтобы усилить позиции государства".

"Вся Украина должна стать одним большим пунктом несокрушимости и работать каждый день и каждую ночь. Государство, бизнес, люди - все мы, все украинцы - все вместе", - заявил он.

22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где постоянно будет электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства

23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.

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