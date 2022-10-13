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"Выстояли в самой большой атаке на энергетику в истории": Укрэнерго отказывается от аварийных отключений

13 октября, 2022 четверг
13:34
Общество Укренэрго

НЭК "Укрэнерго" отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине

Об этом написал глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook

"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", - говорится в сообщении.

По его словам, это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты Укрэнерго и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А во-вторых, потому, что украинские граждане, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию.

"Вместе мы выстояли в наверняка крупнейшей ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру в истории. Мы продолжаем повышать надежность работы наших сетей. Будут ли ограничения в дальнейшем, зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений. Ограничения - всегда крайняя и вынужденная мера", - написал Кудрицкий.

Он отметил, что мы должны быть готовы к новым атакам врага.

  • 10 октября после ракетного обстрела украинцев призвали ограничить использование электроприборов и потребление электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 понедельника для стабилизации энергосистемы.
  • Также в этот день предупредили о том, что веерные отключения света могут потребоваться несколько дней.

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