"Выстояли в самой большой атаке на энергетику в истории": Укрэнерго отказывается от аварийных отключений
НЭК "Укрэнерго" отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине
Об этом написал глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook
"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", - говорится в сообщении.
По его словам, это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты Укрэнерго и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А во-вторых, потому, что украинские граждане, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию.
"Вместе мы выстояли в наверняка крупнейшей ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру в истории. Мы продолжаем повышать надежность работы наших сетей. Будут ли ограничения в дальнейшем, зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений. Ограничения - всегда крайняя и вынужденная мера", - написал Кудрицкий.
Он отметил, что мы должны быть готовы к новым атакам врага.
- 10 октября после ракетного обстрела украинцев призвали ограничить использование электроприборов и потребление электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 понедельника для стабилизации энергосистемы.
- Также в этот день предупредили о том, что веерные отключения света могут потребоваться несколько дней.
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