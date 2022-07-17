Об этом Борзов сообщил в telegram.

"После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно. Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Вытоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы”, – написал Борзов.

14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице.

16 июля Сергей Борзов заявил, что в результате ракетных обстрелов гражданских объектов в городе погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе трое детей.

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