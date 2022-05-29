Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в фейсбуке .

"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки достигли Атлантики. Мы им поможем с логистикой: этот металлолом будет выставляться не только в Киеве. Его увидят в Севилье, Лиссабоне, Бордо", - заметил он.

Министр посоветовал украинцам сходить в Михайловский Златоверхий собор в Киеве и посмотреть на эти экспонаты.

6 мая писали, что в Берлине откроют выставку , посвященную войне в Украине.

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