Выставку уничтоженной в Украине российской техники откроют во Франции, Португалии и Испании
В Бордо, Севилье и Лиссабоне покажут выставку российской техники, уничтоженной во время полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в фейсбуке .
"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки достигли Атлантики. Мы им поможем с логистикой: этот металлолом будет выставляться не только в Киеве. Его увидят в Севилье, Лиссабоне, Бордо", - заметил он.
Министр посоветовал украинцам сходить в Михайловский Златоверхий собор в Киеве и посмотреть на эти экспонаты.
- 6 мая писали, что в Берлине откроют выставку , посвященную войне в Украине.
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