Выставка об ужасах войны в Украине открылась в немецком Бонне

Экспозиция "Невыплаканные слезы" расположена в галерее современного искусства Юдит Андреа. В экспозиции представлены три десятка художественных работ (фото, скульптуры, картины) шести украинских художников: Юлии Беляевой, Воло Бевзы, Виктории Пидуст, Саши Курмаза, Елены Субач и Марты Волк. Все они объединены единой темой – страшными событиями войны против Украины. Используя новые формы визуальной эстетики, художники пытаются отрефлексировать тот сложный опыт, который получает каждый украинец, исследовать себя, свою Родину, ее историю и наследие и сконцентрироваться на настоящем.

Таким образом мастера стремятся еще раз привлечь внимание мира к событиям в Украине. А 10% от продаж экспонатов обещают направить на проекты по восстановлению пострадавших украинских регионов.

“Все устали от войны, но она, к сожалению, никуда не делась. И я считаю, что каждый украинец сейчас как маленький солдат на своем поприще должен делать все, чтобы ускорить победу” – отмечает художник Саша Курмаз, объясняя свое участие в проекте.

Мнение Саши разделяет основатель галереи Юдит Андреа: “Главная цель этой выставки – напомнить немецкому обществу, что эта ужасная война продолжается. Нужно не дать этой теме исчезнуть из информационного пространства. Люди хотят веселья, легкости, но в такое время мы не можем себе этого позволить”.

Художница Юлия Беляева отмечает, что в ее творчестве тема войны просматривалась еще с 2014 года: "я считала, что я, возможно, накручиваю себя и перегибаю палку. Но после 24 февраля, конечно, я так больше не считаю".

Название экспозиции "Невыплаканные слезы" - это поэтическая отсылка к термину Павла Тычины, который он создал в 1918 году во время Первой мировой войны. И более чем за 100 лет эта мысль сохраняет свою актуальность – так единодушно обосновывают выбор названия выставки авторы и участники проекта. “Слова Тычины – о разлуке, боли, страданиях, потере Родины. Это сейчас переживают украинцы, оставаясь в стране и находясь за границей. Но после "выплакания слез" всегда приходит облегчение".

Экспозиция "Невыплаканные слезы" в галерее Юдит Андреа в Бонне (Германия) продлится до 22 октября 2022 года. Вход – свободный.

Проект реализуется благодаря обмену между галереей Юдит Андреа и украинскими художниками супругами Викторией Пидуст и Воло Бевзой.

Материал подготовила Ольга Альтшулер.