Выставили колонны автомобилей белого цвета с символикой ОБСЕ: российские танки коварно перешли границу в Луганской области

Об этом сообщает официальный Facebook Государственной пограничной службы Украины.



"На Луганщине на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия.

Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", - говорится в заявлении ГПСУ.