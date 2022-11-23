Об этом сообщает Sky News.

"Верховный суд принял, что Шотландия не может провести второй референдум о независимости", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение судьи приняли единогласно. Лорд Рид, глава Верховного суда, отверг аргумент лорда-адвоката Шотландии о том, что такой референдум не имеет отношения к парламенту Соединенного Королевства.

Рид отметил, что акт об учреждении парламента Шотландии предусматривает, что его полномочия ограничены. Парламент Шотландии не может выступать с законодательными инициативами по вопросам, являющимся исключительной компетенцией парламента Соединенного Королевства в Вестминстере.

"Суд единогласно пришел к выводу, что предложенный законопроект действительно относится к зарезервированным вопросам. Соответственно, при отсутствии каких-либо изменений определение зарезервированных вопросов приказом совета в соответствии со статьей 30 Закона о Шотландии или иным способом, Шотландский парламент не имеет права издавать законы о референдуме о независимость Шотландии", - сказал Лорд Рид.

По мнению первого министерка Шотландии Никогда Стерджен, решение Верховного суда "не создает законодательство, а лишь интерпретирует его".

"Закон, не позволяющий Шотландии выбирать свое будущее без согласия Вестминстеру разоблачает миф о том, что Соединенное Королевство является добровольным партнерством, и добавляет оснований для референдума. Шотландскую демократию не получится возразить", - добавила она.

29 июня власти Шотландии предложили провести второй по счету референдум по вопросу независимости Шотландии 19 октября в 2023 году. Первый референдум, прошедший в Шотландии в 2014 году, стал возможным благодаря тому, что Лондон наделил шотландское правительство соответствующими полномочиями.

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