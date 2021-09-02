Высший совет правосудия уволил двух судей Верховного суда

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ .



При рассмотрении заявлений об отставке, Рада решила уволить:

Владимира Гаврилюка с должности судьи Луганского апелляционного суда;

Валерия Босюка - с должности судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области;

Виктора Короя - с должности судьи Малиновского районного суда Одессы;

Василия Огурецкого и Светлану Вус - с должностей судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

Напомним, ранее Высший совет правосудия получил заявление об отставке судьи Николая Гусака из Верховного Суда.

Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Светлана Вус и Василий Огурецкий подали в отставку .

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Всего с начала 2021 года уволилось 110 судей.