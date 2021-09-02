Высший совет правосудия уволил двух судей Верховного суда
Высший совет правосудия отправил в отставку пятерых судей, двое из них - судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда
Об этом сообщает пресс-служба ВРУ .
При рассмотрении заявлений об отставке, Рада решила уволить:
- Владимира Гаврилюка с должности судьи Луганского апелляционного суда;
- Валерия Босюка - с должности судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области;
- Виктора Короя - с должности судьи Малиновского районного суда Одессы;
- Василия Огурецкого и Светлану Вус - с должностей судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.
- Напомним, ранее Высший совет правосудия получил заявление об отставке судьи Николая Гусака из Верховного Суда.
- Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Светлана Вус и Василий Огурецкий подали в отставку .
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