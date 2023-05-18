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Обновлено

Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-председателя Верховного Суда Князева

18 мая, 2023 четверг
14:54
Криминал

Высший совет правосудия удовлетворил представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о разрешении на содержание под стражей Всеволода Князева. САП ходатуйствует об аресте с залогом

Об этом сообщила собственный корреспондент Еспресо Валерия Пашко с места события.

За решение проголосовали 14 членов ВРП, против – 0.

На заседании присутствовал и сам Князев. Он находился там вместе со своим адвокатом.

Сообщается, что экс-глава Верховного Суда просил закрыть рассмотрение дела. О причине сказал: "Скорее всего, будут озвучиваться данные, содержащие личную информацию, возможно, данные относительно членов ВСП, а также данные, содержащие государственную тайну".

Высший совет правосудия вышел на дополнительное совещание по этому поводу. Когда вернулся, ни один судья не поддержал просьбу Князева. Но прямую трансляцию заседание прекратили.

Кроме того, Князев назвал дело против него "местью за определенные действия".

"Я считаю дело местью за определенные свои действия, о которых известно членам Высшего совета правосудия. Считаю, что дело заказали. Национальное антикоррупционное бюро использовалось для выполнения заказа с определенной политической целесообразностью, которая, я думаю, прекрасно известна членам Высшего совета правосудия. Это то , что хочу сказать. Прошу задуматься над этим. Прошу принять правильное решение", – сказал он.

На вопрос членов ВСП о найденных в его кабинете пакетах с деньгами он отметил, что в сейфе хранилась определенная сумма его личных средств. В то же время, о происхождении других сумм ему не известно, поскольку доступ к кабинету председателя Верховного Суда имеет широкий круг лиц.

После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в ВАКС ходатайство об избрании Князеву меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

"Мы подали следственному судье Высшего антикоррупционного суда ходатайство об избрании Князеву меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", – сказал прокурор САП Александр Омельченко.

Прокурор не назвал сумму залога. Время заседания по избранию меры предосторожности пока неизвестно, однако в САП надеются, что оно пройдет сегодня.

Справка. Всеволод Князев родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета и Одесскую национальную юридическую академию. В 2001 году получил право заниматься адвокатской деятельностью, действие которого было остановлено в 2013 году. Работал юрисконсультом, преподавателем Нацуниверситета кораблестроения имени адмирала Макарова, адвокатом.

В 2013 году начал работать судьей Николаевского окружного административного суда, а в 2015 году стал председателем этого суда.

Всеволод Князев является судьей Кассационного административного суда Верховного Суда, созданного после реформы 2016 года.

12 декабря 2017 года Князева избрали секретарем Большой палаты Верховного Суда.

22 октября 2021 года пленум Верховного Суда тайным голосованием избрал нового председателя этого института. Им стал Князев, за которого отдали свои голоса 98 коллег. Осуществлять полномочия председателя ВСУ начал с 1 декабря 2021 года.

  • Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. По делу о коррупции в Верховном Суде Украины задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек.
  • 16 мая Верховный Суд Украины выразил недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.
  • Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.
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