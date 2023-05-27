Высший совет правосудия рассматривает дело судьи Тандыра: его адвокаты говорят о "самосуде в сети", один из членов ВРП взял самоотвод

Об этом передает корреспондент Еспресо.

Государственное обвинение представляет прокурор Даньков.

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В свою очередь адвокаты Тандыра просили еще три часа времени, потому что якобы не имели представления от прокуроров.

Фото: court.gov.ua

Судья Алексей Тандыр

В ответ прокурор сказал, что представление судья Тандыр получил почти сутки назад 26 мая: "Сам Тандыр это подтвердил". Так что в удовлетворении ходатайства адвокатам было отказано.

Также адвокаты "пожаловались на самосуд в сети".

Кроме того, чтобы не участвовать в рассмотрении данного дела, член ВРП Маценко Роман попросил самоотвод. Его просьбу удовлетворили.