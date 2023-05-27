Высший совет правосудия рассматривает дело судьи Тандыра: его адвокаты говорят о "самосуде в сети", один из членов ВРП взял самоотвод
В субботу, 27 мая 2023 года, в Киеве собрался Высший совет правосудия (ВРП), чтобы решить, давать ли согласие на содержание под стражей главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, подозреваемого в смертельном наезде на бойца Нацгвардии
Об этом передает корреспондент Еспресо.
Государственное обвинение представляет прокурор Даньков.
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В свою очередь адвокаты Тандыра просили еще три часа времени, потому что якобы не имели представления от прокуроров.
Фото: court.gov.ua
Судья Алексей Тандыр
В ответ прокурор сказал, что представление судья Тандыр получил почти сутки назад 26 мая: "Сам Тандыр это подтвердил". Так что в удовлетворении ходатайства адвокатам было отказано.
Также адвокаты "пожаловались на самосуд в сети".
Кроме того, чтобы не участвовать в рассмотрении данного дела, член ВРП Маценко Роман попросил самоотвод. Его просьбу удовлетворили.
- Напомним, 26 мая в Киеве около полуночи судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. Парень погиб. Правоохранители сообщили о подозрении главе Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру.
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