Высший совет правосудия просит исключить Россию из состава ООН и ОБСЕ

Об этом сообщил Высший совет правосудия .



Совет подчеркнул, что захватническая политика РФ не совместима с принципами и ценностями международных организаций, которые руководствуются правом и преследуют цель сохранения мира на земле.



"Нормы международного гуманитарного права и нормы международного права в сфере прав человека предусматривают, что все стороны конфликта должны делать все от них зависящее для гарантирования того, что гражданское население и раненые могут быть перемещены с места опасности, а также им должен быть обеспечен быстрый и беспрепятственный доступ к медицинскому оборудованию и персоналу, равно как еда и одежда для младенцев и маленьких детей", - отметили в ВСП.



Несмотря на эти и другие международные документы, за время полномасштабной войны РФ против Украины оккупанты разрушили более тысячи жилых домов, сотни учебных заведений, убили более 3 тыс. мирных жителей, в том числе 136 детей. Кроме того, они выпустили 67 ракет наземного и морского базирования и совершили 1804 авианалета. С 24 февраля россияне нанесли украинским городам более 1100 ракетных ударов, что в 11 раз больше чем на войне в Сирии, и это количество только растет.



"Оккупанты хаотически расстреливают наши города, и 90% этих обстрелов производятся в отношении невоенных объектов.

Ракеты направляются на обычные торговые центры в Киеве и жилые дома. С начала полномасштабного вторжения в Киеве было повреждено 87 жилых домов, 10 частных домов, 12 школ и шесть детских садов. В Херсоне была открыта стрельба по людям, вышедшим на митинг против оккупации. В Николаеве российские захватчики разбомбили психбольницу. В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений. 72 из них разрушены полностью. Это больше 220 школ, 155 детских садов", - отметили в ВСП.



Россияне нарушают многочисленные международные конвенции и нападают на медицинские учреждения. Они убили шестерых украинских врачей, ранили 16. Оккупанты обстреляли 135 больниц, девять из которых разрушили до основания. Под обстрелы попали 43 автомобиля скорой помощи. Россияне создают гуманитарную катастрофу.



Несмотря на это, РФ является членом международных организаций.



"Мы обращаемся в Управление Верховного комиссара ООН и в БДИПЧ ОБСЕ: немедленно инициировать вопрос об исключении российской федерации из состава ОБСЕ! Считаем, что решение об исключении России будет иметь положительный характер, поскольку страна-агрессор, которая не разделяет демократические европейские ценности и не соблюдает нормы международного права, не может быть членом ООН и ОБСЕ", - подчеркнули в ВСП.



Соответствующие письма за подписью исполняющего обязанности Председателя ВСП Виктора Грищука направлены в указанные организации.

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