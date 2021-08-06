Высший совет правосудия остановил рассмотрение дисциплинарных дел из-за нового закона
Высший совет правосудия остановил распределение между своими членами дисциплинарных жалоб, а также жалоб на решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора
Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.
5 августа вступил в силу закон о порядке избрания на должности членов ВРА и деятельности дисциплинарных инспекторов.
"Закон делает невозможным выполнение дисциплинарной палаты ВРП полномочий, поскольку полномочия Рады относительно производства в отношении судьи реализует служба дисциплинарных инспекторов", - говорится в сообщении.Документ предусматривает создание в составе ВРП подразделения инспекторов, которые будут проверять все жалобы на судей.
- Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
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