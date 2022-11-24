Ровно три недели назад Этический совет объявил финальный список из 16 кандидатов в Высший совет правосудия по квоте съезда судей.

Но письменных решений до сих пор нет, а значит, невозможно провести съезд судей.

Последний должен избрать 8 членов ВСП. От этого зависит не только судебная реформа, но и евроинтеграция, ведь реформа ВСП — ключевое требование из 7 пунктов, которые мы должны ЕС.

Но судьи уже ходят и рассказывают, что 8 у них получится выбрать вряд ли. А значит, нужно проводить новый конкурс, на который уйдет еще год.

А делегированные Советом судей (читай – судебной мафией) судьи в составе Этического совета всячески затягивают обнародование письменных выводов ЭС.

Судебную мафию не интересует ни задержание судей-коллаборантов, ни дисциплинарные производства против судей-коррупционеров, ни заполнение 2500 вакансий, из-за наличия которых сами же обычные судьи жалуются на нагрузку

И то, и другое — технология как можно максимально затянуть, если не сорвать формирование ВСП.

Ибо судебной мафии он не нужен. Ее не интересует ни задержание судей-коллаборантов, ни дисциплинарные производства против судей-коррупционеров, ни заполнение 2500 вакансий, из-за наличия которых сами обычные судьи жалуются на нагрузку. Ее устраивает статус-кво.

А еще он устраивает нашего врага Россию. Ибо только ей выгодна коррумпированная, перегруженная и несостоятельная судебная система Украины.

Так на чьей стороне играют судьи, срывающие обнародование выводов ЭС и съезд?

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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