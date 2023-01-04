Высший совет правосудия может заработать уже в январе, если съезд судей не заблокирует процесс, – юрист ЦПК Валько
Если съезд судей изберет членов Высшего совета правосудия, то орган может полноценно заработать уже в январе и первый этап судебной реформы состоится
Об этом в эфире Еспресо заявил юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.
"Съезд судей назначен на начало следующей недели. Одним из вопросов повестки дня очевидно будет избрание членов Высшего совета правосудия. Если руководители судебной мафии, как их называют, не захотят заблокировать избрание членов ВРП. 16 кандидатов на 8 должностей известны, Этический совет предварительно их отобрала", – отметил он.
Юрист добавил, что съезду судов остается проголосовать, и тогда мы получим полномочный Высший совет правосудия и первый этап судебной реформы состоится.
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"Все будет зависеть от того, захочет ли старая клановая структура блокировать этот процесс. Если нет, то мы ВРП получим уже в январе, если они захотят это блокировать, то они не выберут этих 8 членов. Дальше придется делать максимально известны фамилии лиц, которые могут блокировать или заблокируют этот процесс", - подытожил Валько.
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