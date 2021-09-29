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Высший антикорсуд оправдал экс-главу Государственной зерновой корпорации по делу о растрате 88 млн грн: САП подает апелляцию

29 сентября, 2021 среда
16:45
Экономика ВАКС

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) подаст апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об оправдании руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) по делу о растрате 88 млн грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП.

Согласно сообщению, прокурор САП готовит апелляционную жалобу на приговор ВАКС от 29 сентября 2021 года, которым руководителя ГПЗКУ и двух директоров других обществ признали невиновными в совершении растраты более 88 млн грн средств корпорации.

"Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в рамках досудебного расследования было установлено, что бывший руководитель ГПЗКУ в 2015 году подписал два договора по поставке кукурузы с Рокитнянского комбината хлебопродуктов и Васильковхлебпродукта. В дальнейшем глава корпорации дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5 млн грн как предоплаты на выполнение этих соглашений. Однако товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации не собирался выполнять указанные соглашения.

Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн грн, которые после перечисления как предоплата были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей.

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САП
расстрата
ВАКС
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