Высший антикорсуд оправдал экс-главу Государственной зерновой корпорации по делу о растрате 88 млн грн: САП подает апелляцию

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП.



Согласно сообщению, прокурор САП готовит апелляционную жалобу на приговор ВАКС от 29 сентября 2021 года, которым руководителя ГПЗКУ и двух директоров других обществ признали невиновными в совершении растраты более 88 млн грн средств корпорации.



"Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что в рамках досудебного расследования было установлено, что бывший руководитель ГПЗКУ в 2015 году подписал два договора по поставке кукурузы с Рокитнянского комбината хлебопродуктов и Васильковхлебпродукта. В дальнейшем глава корпорации дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5 млн грн как предоплаты на выполнение этих соглашений. Однако товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации не собирался выполнять указанные соглашения.



Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн грн, которые после перечисления как предоплата были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей.

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