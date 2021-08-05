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Главная Общество Высший антикоррупционный суд назначил 3 млн грн залога голове Харьковского облсовета по подозрению во взяточничестве

Высший антикоррупционный суд назначил 3 млн грн залога голове Харьковского облсовета по подозрению во взяточничестве

5 августа, 2021 четверг
22:58
Общество

5 августа по подозрению в получении взятки в размере 1 млн грн главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну ВАКС назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога

Об этом сообщает пресс служба ВАКС.

"Следственный судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и применила к председателю Харьковского областного совета мера пресечения в виде залога в размере 2 млн 996 тыс 400 грн", - говорится в сообщении.

Залог за Артура Товмасян должны внести в пятидневный срок.

Подозреваемый должен сдать загранпаспорт и не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали о мере пресечения в виде залога в сумме 3 млн 999 тыс. 99 грн и указывали на ряд рисков (подозреваемый может попытаться скрыть доказательства, воздействовать на свидетелей и т.д).

Товмасян и его защита против удовлетворения ходатайства возражали. В частности, адвокат утверждал, что подозрение председателю облсовета является необоснованным, риски отсутствуют, а сумма залога - "непомерная" и просил избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Сам Товмасян подчеркнул, что не признает своей вины.

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"Я своей вины не признаю. Я знаю точно, я этих денег не брал. И те вещи, которые говорил прокурор, о том, что передавались средства мне, какие-то спиртные напитки - это полностью не соответствует действительности", - сказал Товмасян.

В четверг была оглашена только резолютивная часть решения суда. Полный текст документа будет обнародован 9 августа. На решение может быть подана апелляция.

4 августа, после вручения подозрения, Товмасяна исключили из фракции.

"Его самого не было. Были почти все, за исключением 2-3 депутатов. Товмасян подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции, но мы ее не рассматривали, поскольку уже приняли решение об исключении, - просто приняли к сведению", - сказал заместитель председателя Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха.

САП
Слуга народу
ВАКС
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