Высшие органы ЕС запретили чиновникам пользоваться TikTok из соображений безопасности

Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на подтверждение еврокомиссара по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретона.

Журналисты отметили, что TikTok, принадлежащий китайской фирме ByteDance, находится под пристальным вниманием правительств и регуляторов из-за опасений, что правительство Китая может использовать его приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов.

Так, два руководящих органа ЕС запретили сотрудникам пользоваться на телефонах платформой TikTok.

Тьерри Бретон, объявивший о запрете Европейской комиссией, отказался комментировать, имела ли Комиссия какие-либо инциденты, связанные с TikTok.

Он также заявил в четверг, что сотрудники Совета ЕС, объединяющего представителей государств-членов для определения политических приоритетов, также должны будут удалить TikTok со своих личных телефонов с доступом к услугам учреждения.