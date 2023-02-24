Высшие органы ЕС запретили чиновникам пользоваться TikTok из соображений безопасности
Два крупнейших руководящих института Европейского Союза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на подтверждение еврокомиссара по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретона.
Журналисты отметили, что TikTok, принадлежащий китайской фирме ByteDance, находится под пристальным вниманием правительств и регуляторов из-за опасений, что правительство Китая может использовать его приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов.
Так, два руководящих органа ЕС запретили сотрудникам пользоваться на телефонах платформой TikTok.
Тьерри Бретон, объявивший о запрете Европейской комиссией, отказался комментировать, имела ли Комиссия какие-либо инциденты, связанные с TikTok.
Он также заявил в четверг, что сотрудники Совета ЕС, объединяющего представителей государств-членов для определения политических приоритетов, также должны будут удалить TikTok со своих личных телефонов с доступом к услугам учреждения.
- 13 декабря 2022 г. стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект , запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
- 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok. Впоследствии сообщили , что в Сенат США планируют внести законопроект, предусматривающий полный запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны.
- Депутаты в Нидерландах хотят также запретить госслужащим использовать китайское приложение TikTok на рабочих телефонах.
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