Об этом пишет белорусское издание "Зеркало", ссылаясь на соответствующий закон.

Отмечается, что теперь в разрешении самопровозглашенного президента на выезд будут нуждаться:

министры внутренних дел, иностранных дел, обороны, а также министр по чрезвычайным ситуациям;

главы областных и Минского городского исполнительных комитетов;

начальник Службы безопасности президента Республики Беларусь;

начальник Оперативно-аналитического центра;

главы Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и начальник Государственной инспекции по охране животного и растительного мира.

Правительство также будет выдавать разрешения на выезд "руководителей государственных органов и руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным тайнам".

Также введены ограничения на выезд силовиков всех вооруженных формирований Беларуси.

Закон отмечает, что им может быть отказано в выезде из страны "в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду".

Ограничениям на выезд также подверглись некоторые гражданские категории людей, среди них те, в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления.