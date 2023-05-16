Высшие чиновники и силовики Беларуси смогут выезжать за границу только с разрешения Лукашенко
В Беларуси изменили закон о порядке выезда отдельных категорий граждан из государства – отныне высшие чиновники и силовики смогут покинуть страну только с разрешения Лукашенко
Об этом пишет белорусское издание "Зеркало", ссылаясь на соответствующий закон.
Отмечается, что теперь в разрешении самопровозглашенного президента на выезд будут нуждаться:
- министры внутренних дел, иностранных дел, обороны, а также министр по чрезвычайным ситуациям;
- главы областных и Минского городского исполнительных комитетов;
- начальник Службы безопасности президента Республики Беларусь;
- начальник Оперативно-аналитического центра;
- главы Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и начальник Государственной инспекции по охране животного и растительного мира.
Правительство также будет выдавать разрешения на выезд "руководителей государственных органов и руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным тайнам".
Также введены ограничения на выезд силовиков всех вооруженных формирований Беларуси.
Закон отмечает, что им может быть отказано в выезде из страны "в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду".
Ограничениям на выезд также подверглись некоторые гражданские категории людей, среди них те, в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления.
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