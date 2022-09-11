Высшее военное руководство России потеряло контроль над управлением своих подразделений в Харьковской области, - офицер ВСУ Басараб
Политолог, офицер ВСУ Михаил Басараб отметил, что ВСУ летят как цунами, которое россияне уже не способны остановить
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Контрнаступление ВСУ стало неожиданностью для россиян и очевидно, что высшее военное руководство России потеряло контроль за управлением подразделениями российских вооруженных сил на территории Харьковщины. Все это превращается в беспорядочное отступление россиян. ВСУ летят как цунами, которое россияне уже не способны остановить. Они не знают, что этому противопоставить", – подчеркнул Басараб.
Политолог также добавил, что российские военные в панике вынуждены бежать и спасаться.
"Все, что мы видим, подчеркивает давние оценки российских вооруженных сил. Мы видим проблему со связью вооруженных сил РФ, проблему с логистикой", - отметил Басараб.
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