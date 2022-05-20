"Высшее военное руководство дало приказ сохранить жизнь и здоровье военнослужащих и прекратить оборону города": командир полка "Азов" рассказал подробности эвакуации из Азовстали

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном полк "Азов" в Telegram.

"Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровье военнослужащих гарнизона. И прекращении обороны города", - сообщил Прокопенко.

Командир добавил, что несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие у бойцов отмечали три важнейших условия, а именно гражданские, раненые и погибшие.

"Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставку на территорию подконтрольную Украине, относительно погибших героев - процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих воинов", - подытожил он.

16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

19 мая Святослав Калина (Паламар) заявил, что вместе с руководством полка "Азов" находится на территории завода .

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