"Высшее военное руководство дало приказ сохранить жизнь и здоровье военнослужащих и прекратить оборону города": командир полка "Азов" рассказал подробности эвакуации из Азовстали
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что руководство сил обороны отдало приказ прекратить оборону Мариуполя
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном полк "Азов" в Telegram.
"Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровье военнослужащих гарнизона. И прекращении обороны города", - сообщил Прокопенко.
Командир добавил, что несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие у бойцов отмечали три важнейших условия, а именно гражданские, раненые и погибшие.
"Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставку на территорию подконтрольную Украине, относительно погибших героев - процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих воинов", - подытожил он.
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