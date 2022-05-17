Выспрашивали секретную информацию у военных: СБУ обезвредила российскую агентурную сеть в Николаеве

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В состав группы входили 5 местных жителей, они работали под кураторством генерала русских оккупационных сил.

Агенты собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву. Также пытались узнать данные о позициях украинских подразделений – выспрашивали под видом дружеского разговора с военнослужащими.

Как отмечают в СБУ, после выполнения заданий часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим – обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене.

СБУ перехватила разговор, в котором российский оккупант жалуется на отсутствие финансовой поддержки от руководства и завидует оружию ВСУ.

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