Выспрашивала у мужа-военного данные о расположении подразделений ВСУ и передавала оккупантам: 31-летней жительнице Днепропетровщины сообщили о подозрении в госизмене
Женщина выспрашивала у мужа расположение подразделений ВСУ и техники вблизи Донецкой и Запорожской областей, далее данные передавала оккупантам
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что 31-летняя жительница Днепропетровской области в мае начала работать на российские спецслужбы. Женщина состоит в браке с военнослужащим ВСУ и имеет от него сына. Муж удерживал семью, находясь на восточном фронте.
Злоумышленница расспрашивала информацию о расположении части своего мужа и других военных группировок на позициях. Полученные данные женщина передавала рашистам через мессенджеры, их враг использовал для артиллерийских, минометных и авиаударов.
"Ее контактным лицом был военнослужащий РФ, пообещавший ей российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы захватчикам удалось захватить регион", - информируют в СБУ.
Правоохранители задержали женщину после очередной передачи информации. Ей сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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