Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что 31-летняя жительница Днепропетровской области в мае начала работать на российские спецслужбы. Женщина состоит в браке с военнослужащим ВСУ и имеет от него сына. Муж удерживал семью, находясь на восточном фронте.

Злоумышленница расспрашивала информацию о расположении части своего мужа и других военных группировок на позициях. Полученные данные женщина передавала рашистам через мессенджеры, их враг использовал для артиллерийских, минометных и авиаударов.

"Ее контактным лицом был военнослужащий РФ, пообещавший ей российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы захватчикам удалось захватить регион", - информируют в СБУ.

Правоохранители задержали женщину после очередной передачи информации. Ей сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которые с россиянами и Украинским выбором Медведчука готовили силовой переворот в Украине и имели связь с Сурковым.

Российский агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, полученные данные РФ использовала для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома "Краматорск". Агенту ФСБ присуждено 9 лет лишения свободы.

Организатор транснациональной мошеннической группы, который вместе с сообщниками присвоил более €600 тыс., был задержан во время пересечения границы Польши с Беларусью.

Во время временной оккупации в Николаевской области двое полицейских отдали табельное оружие и боеприпасы оккупантам. Правоохранители одному сообщили о подозрении, а другому - разыскивают.

Девять судей и прокурора из временно оккупированного Крыма будут судить за переход в 2014 году на сторону российских захватчиков.