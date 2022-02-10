Высота 120 метров: SpaceX завершила строительство прототипа ракеты Starship
Космическая компания SpaceX предпринимателя Илона Маска завершила строительство полноценного прототипа ракеты Starship, готового к первому орбитальному полету
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал NASASpaceflight.
Во время прямого эфира SpaceX успешно соединила прототип Starship 20 с ускорителем Super Heavy Booster 4.
Общая высота ракеты Starship составляет 120 метров.
Во время строительства ракеты Starship компания использовала 140-метровую башню с роботизированными манипуляторами "Мехазиллу", которая будет ловить первую ступень, приземляющуюся после полета.
- Напомним, 9 февраля компания SpaceX из-за влияния магнитной бури спрогнозировала сгорание 40 из 49 спутников Starlink вместо их выхода на орбиту.
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