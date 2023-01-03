Высокоточное оружие ВСУ компенсирует темпы мобилизации в России, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пункты сосредоточения противника поражаются нашими дальнобойными средствами и это приводит к значительному количеству потерь противника. Это говорит об эффективном использовании дальнобойных систем, разведывательных данных и выборе времени со стороны украинской армии. Российская сторона имеет неэффективные подходы к сохранению своего личного состава. Враг не бережет личный состав и не считает свои потери", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, пока изменений в войне в настроениях российской среды не происходит.

"Но масштабные потери армии РФ вследствие ударов высокоточными системами – это крайне высокие показатели, которые нивелируют темпы мобилизации в России. Сейчас мы уже видим по 300-400 погибших российских военных в результате одного удара HIMARS. Высокоточное оружие ВСУ компенсирует геометрические темпы наращивания" , - добавил Згурец.

Российские силы снизили активность на территории Бахмута, поскольку ВСУ в этом районе получили подкрепление. В ближайшее время оккупантам не удастся захватить Бахмут

На утро 3 января в Генштабе отметили, что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Также минувшие сутки на этом направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледарь, Бахмут и др.

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