Высокотехнологичная техника, которую оккупанты готовили год для вторжения в Украину, почти закончилась, — военный эксперт

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.



Притула отметил, что высокотехнологичная техника, которую россияне готовили год для вторжения в Украину, почти закончилась.



"Это все свидетельствует о том, что оккупанты будут увеличивать мобилизацию на Донбассе и вытаскивать все возможные ресурсы из России", - сказал он.



Также военный эксперт добавил, что Россия будет стараться расширить эту войну, то есть будет пытаться втянуть в Украину другие государства для того, чтобы война не заканчивалась.



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