Высокотехнологичная техника, которую оккупанты готовили год для вторжения в Украину, почти закончилась, — военный эксперт
Военный эксперт полковник Михаил Притула заявил, что сейчас оккупанты уже используют технику, которая не прошла модернизацию. По его словам, агрессор будет перебрасывать в Украину все больше живой силы, чтобы закрыть пробел в технике
Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.
Притула отметил, что высокотехнологичная техника, которую россияне готовили год для вторжения в Украину, почти закончилась.
"Это все свидетельствует о том, что оккупанты будут увеличивать мобилизацию на Донбассе и вытаскивать все возможные ресурсы из России", - сказал он.
Также военный эксперт добавил, что Россия будет стараться расширить эту войну, то есть будет пытаться втянуть в Украину другие государства для того, чтобы война не заканчивалась.
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