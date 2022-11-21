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"Высокосонную секунду" отменят к 2035 году

21 ноября, 2022 понедельник
11:35
Новости

Страны-члены международного договора, регулирующего науку и стандарты измерений, проголосовали за отмену "високосной секунды" до 2035 года

Об этом сообщает The New York Times .

Голосование проходило в пятницу, 18 ноября, во французском Версале. В сообщении отмечается, что мировые метрологи почти 20 лет ждали отмены дополнительной секунды.

"Невероятно, более 20 лет дискуссий, но мы это согласовали", - прокомментировала такое решение директор отдела времени Международного бюро мер и весов Патриция Тавелла.

The New York Times объясняет причину такой радости – высокие секунды вызвали ряд серьезных технических проблем в мире. Отмечается, что многие современные системы зависят от синхронизации времени до миллиардных доли секунды, и излишняя "высокая секунда" выводит такие устройства из строя, поскольку преждевременно сложно вычислить. когда понадобится дополнительная секунда. Также, добавление одной секунды повышает риск того, что системы, отвечающие за финансы, телекоммуникацию, передачу энергии и прочее выйдут из строя из-за невозможности синхронизации по времени.

Также издание сообщает, что против отмены "високосной секунды" выступила Россия, Белоруссия от голосования воздержалась. Россия пытается отсрочить отмену дополнительной секунды, поскольку ее навигационные системы учитывают дополнительные секунды, в отличие от систем США. Именно поэтому "високосную секунду" будет отменена только в 2035 году.

Высокосная секунда – это одна секунда, которую добавляют к Всемирному координированному времени, чтобы удерживать начало и продолжительность суток. Потребность в ней возникла из-за этого. что Земля вращается неравномерно, и если не использовать дополнительную секунду, наша планета станет отклоняться от солнечного времени. С начала введения "високосной секунды" в 1972 году было добавлено 27 дополнительных секунд.

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