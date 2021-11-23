Высокопоставленный чиновник ЕС: Россия отрежет Украину от транзита газа, когда "Северный поток-2" заработает
Высокопоставленный чиновник одной из европейских институций сообщил, что РФ с большой вероятностью прекратит транзит газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2"
Об этом европейский чиновник сказал в комментарии "Радио Свобода" на условиях анонимности.
"Вот мое личное мнение - с тех пор, как президент США Джо Байден договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель по достройке "Северного потока-2", стало очевидно: когда однажды российский газопровод заработает, Россия отрежет Украину от транзита газа, и к этому нужно готовиться ", – сказал собеседник издания.
В то же время чиновник отметил, что европейские институты заинтересованы в сохранении транзита по Украине.
"Европейские институции будут делать все возможное для сохранения транзита раз через Украину, поскольку это самый короткий и самый дешевый путь. Будут делать все для того, чтобы Украина оставалась транзитным государством. Украина также будет делать все от нее зависимое", - сказал чиновник.
По его словам, ЕС "будет применять все свое влияние на Россию" для сохранения транзита газа через Украину.
Кроме того, европейский чиновник связал рекордные цены на газ с искусственным влиянием России. Также он отметил такие факторы удорожания энергоносителя, как торговая война между Австралией и Китаем и изменение погоды в ряде регионов мира.
"Но влияние Кремля очевидно", - подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС.
Собеседник издания добавил, что рекордные цены на энергоресурсы уже ухудшили благосостояние граждан по всей Европе.
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