Высокопоставленный чиновник ЕС: Россия отрежет Украину от транзита газа, когда "Северный поток-2" заработает

Об этом европейский чиновник сказал в комментарии "Радио Свобода" на условиях анонимности.



"Вот мое личное мнение - с тех пор, как президент США Джо Байден договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель по достройке "Северного потока-2", стало очевидно: когда однажды российский газопровод заработает, Россия отрежет Украину от транзита газа, и к этому нужно готовиться ", – сказал собеседник издания.



В то же время чиновник отметил, что европейские институты заинтересованы в сохранении транзита по Украине.



"Европейские институции будут делать все возможное для сохранения транзита раз через Украину, поскольку это самый короткий и самый дешевый путь. Будут делать все для того, чтобы Украина оставалась транзитным государством. Украина также будет делать все от нее зависимое", - сказал чиновник.



По его словам, ЕС "будет применять все свое влияние на Россию" для сохранения транзита газа через Украину.



Кроме того, европейский чиновник связал рекордные цены на газ с искусственным влиянием России. Также он отметил такие факторы удорожания энергоносителя, как торговая война между Австралией и Китаем и изменение погоды в ряде регионов мира.



"Но влияние Кремля очевидно", - подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС.



Собеседник издания добавил, что рекордные цены на энергоресурсы уже ухудшили благосостояние граждан по всей Европе.

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Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия .

Ранее Юрий Витренко заявлял , что Россия искусственно усугубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет шантаж ради запуска газопровода "Северный поток-2".

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22 ноября США расширили санкционный список против участников проекта "Северный поток-2". Американские санкции применены к восьми человек и 17 судов по закону PEESA по газопроводу.