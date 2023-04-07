Об этом пишет The Bell.

"С недавних пор фактически все руководство правительства - начиная от министров, руководителей аппарата (и их заместителей) до начальников департаментов - могут выезжать за границу только отдельными решениями и по согласованию с премьером и только в рамках производственной необходимости", - отметили источники. .

Примечательно, что для работников администрации президента РФ столь строгих ограничений нет. Один из собеседников предположил, что разницу в ограничениях для сотрудников Кремля и правительства можно объяснить "особым рвением" премьера Мишустина.

Как ранее писали в Financial Times, российские спецслужбы стали изымать загранпаспорта не только у чиновников и секретоносителей, но и у чиновников средней руки и менеджеров госкомпаний, не имеющих доступа к секретной информации.