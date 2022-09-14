Высоко оценили ВСУ. Залужный побеседовал с руководителем сил НАТО в Европе Каволи и главой объединенного комитета начальников штабов США Милли
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость
Об этом Валерий Залужный написал в Facebook.
В сообщении говорится: "Сегодня провел два телефонных разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
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В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Заметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая.
Генерал Каволи и генерал Милли в свою очередь предоставили высокую оценку действиям Вооруженных Сил Украины и заверили в неизменной поддержке США относительно дальнейшего оказания военной помощи Украине".
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