Об этом Валерий Залужный написал в Facebook.

В сообщении говорится: "Сегодня провел два телефонных разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Заметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая.

Генерал Каволи и генерал Милли в свою очередь предоставили высокую оценку действиям Вооруженных Сил Украины и заверили в неизменной поддержке США относительно дальнейшего оказания военной помощи Украине".

Мэр Мелитополя сообщил, что российские захватчики бегут из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону оккупированного Крыма.

Украинские десантники рассказали об освобождении Изюма от россиян: "Убегали, как мыши".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября сообщила, что площадь деоккупированных территорий Харьковской области на самом деле почти вдвое больше озвученной ранее.

13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.