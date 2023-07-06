Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Вчера из-за жары потребление стремительно выросло и держалось на повышенном уровне 12 часов подряд, в течение всего светового дня. Это создало дополнительную нагрузку на энергосистему", - отметили в компании.

"Кроме того, с началом жаркого периода изменились начало и продолжительность периода наибольшей нагрузки в энергосистеме, который продолжается с 16:00 до 23:00 часов", - добавили там.

В Укрэнерго отметили, что 6 июля, по прогнозам синоптиков, будет самым жарким днем недели.

"Мы понимаем, что провести его без кондиционера очень сложно. Но просим не забывать, что сейчас в энергосистеме сложная ситуация из-за ремонтов на многих тепловых и гидроэлектростанциях, а также на нескольких атомных энергоблоках... Пожалуйста, переносите использование кондиционеров и мощной техники из вечерних часов на другое время суток или на ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно", - отметили в компании.

В то же время там отметили, что генерация полностью покрывает потребление.