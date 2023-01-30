Высокий уровень подготовки экипажей может увеличить эффективность западных танков до 30%, – эксперт Центра Разумкова
За счет высокой квалификации экипажа можно увеличить эффект от западных танков где-то на 30% - это технологически другого уровня
Об этом в эфире Еспресо заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.
"Западные танки – это технологически совсем иного уровня техника. Технологические преимущества самой машины могут быть дополнены подготовкой экипажа. Есть оценки, что за счет высокой квалификации экипажа можно увеличить эффект от этих танков где-то на 30%. Например, есть 100 танков и на каждом из их будут подготовлены экипажи и система управления будет на самом высоком уровне, то они могут дать эффект 130 танков", - отметил он.
Мельник также рассказал об отличии западных танков от советских.
"Танки не только серьезно оснащены пушкой или броней, но также позволяют интегрировать каждую машину в общую систему. Например, давать информацию с поля боя по каждому экипажу. Это действительно существенное не только количественное, а качественное преимущество, которое получает Украина", - подытожил эксперт.
- В контексте поставки танков западные СМИ часто цитируют слова главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, утверждавшего в интервью The Economist в прошлом году, что Украине нужны не менее 300 танков для успешного наступления, не считая другой техники.
- Напомним, Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.
- 24 января стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".
- По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.
- Посол Украины во Франции Вадим Омельченко утверждает, что западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк .
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