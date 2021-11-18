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Высокий суд Англии и Уэльса обязал ФГВФЛ компенсировать финансовые расходы, связанные с судебным процессом в отношении Банка "Финансы и Кредит"

18 ноября, 2021 четверг
12:17

ФГВФЛ проиграл слушание в соответствии с его исковым заявлением

Согласно информации, размещенной на публичных ресурсах судебной власти Великобритании, Высокий суд Англии и Уэльса (Суд) принял решение по делу Банка "Финансы и Кредит" по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), пишет УНИАН .

В связи с тем, что ФГВФЛ проиграл слушание в соответствии с его исковым заявлением, суд постановил компенсировать юридическим компаниям, защищавшим интересы господина Жеваго, 80% финансовых расходов, связанных с данным судебным процессом. Подлежащая компенсации сумма составляет 4,5 млн фунтов стерлингов, что при текущем обменном курсе составляет более 150 млн гривен.

По словам британских и украинских юристов К. Жеваго, ранее указанный суд постановил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела.

"Мы отмечали, что будем отстаивать свою законную юридическую позицию по этому делу. Постановление Высокого суда Англии и Уэльса о компенсации финансовых расходов на этот судебный процесс – еще одно подтверждение непрофессионализма предыдущих руководителя и правления НБУ 2014-2018 гг. по управлению банковской системой в период кризиса тех лет и необоснованности претензий к г-ну Жеваго со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заказного преследования бизнесмена», - добавили британские и украинские юристы К. Жеваго.

"Очень грустно, что Фонд гарантирования вкладов занимается популизмом за счет государственного бюджета и средств налогоплательщиков. Надеемся, что эта гибельная практика прекратится и простые граждане не будут вынуждены своими налогами оплачивать безосновательные и незаконные судебные тяжбы со стороны чиновников-популистов", - отмечают юристы.

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