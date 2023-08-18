Высокие показатели безопасности на предприятиях Ferrexpo: результаты первого полугодия
С января по июнь 2023 года компания Ferrexpo зафиксировала нулевой уровень смертельных исходов на производстве. Безопасные условия труда поддерживаются последовательными инвестициями и обучением персонала
Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) в первом полугодии 2023 составил 0,26.
Во втором полугодии 2022 года показатель LTIFR составил 0,28, таким образом компания продолжает работать ниже своего исторического среднего показателя LTIFR (2018-2022) – 0,69.
"Несмотря на войну в Украине и трудности, которые наш народ испытал в последние два года, наши показатели безопасности остаются высокими. У нас нет смертельных случаев, и уровень частоты травм с временной потерей трудоспособности продолжает быть значительно ниже уровня, зафиксированного нашими коллегами. Безопасность является самым высоким приоритетом для Ferrexpo. Компания постоянно инвестирует в активы и обучение персонала для обеспечения безопасных условий труда", - признал Лучио Дженовезе, исполнительный директор Ferrexpo.
Низкий уровень опасных инцидентов в Группе достигается благодаря многолетнему внедрению сильной культуры безопасности на предприятиях компании.
Два года назад Группа объявила о своей программе Vision Zero, призванной снизить производственные травмы и случаи профессиональных заболеваний среди работников. В рамках этого процесса Ferrexpo изменило свой подход к отчетности. Отныне в отчеты включаются варианты несчастного случая, что позволяет предотвратить подобные опасные ситуации в будущем.
Ferrexpo проводит регулярные аудиты, чтобы оценить соблюдение работниками требований охраны труда и безопасности, а также определить, где есть возможности для усовершенствования. Компания также достигла уровня лучших практик в горнодобывающей отрасли благодаря автоматизации процессов на опасных участках.
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