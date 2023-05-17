Высокая температура, а на западе осадки: Наталка Диденко о прогнозе погоды в Украине на 18 мая
В четверг, 18 мая, в Украине прогнозируется высокая температура воздуха, однако в западных областях будет прохладнее в результате осадков
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
18 мая в Украине преобладает высокая комфортная температура воздуха. В течение дня ожидается +22...+27°C.
В западных областях воздух будет свежее, +17...+21 °C.
Дожди с грозами, собственно, и станут причиной более холодной погоды - на западе в четверг ожидается влажная воздушная масса.
Остальная территория окажется 18 мая в сухой погоде.
В южной части ветер завтра может быть сильным.
В Киеве без осадков, ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24...+26 °C.
Дождей станет больше 20 мая, в субботу. Но теплая погода в Украине будет продолжаться.
- Командир подразделения "Стугна" Дмитрий Линько отметил , что погодные условия на юге способствуют ожиданию хороших новостей, ведь оккупанты на юге готовятся и ожидают наступления со стороны ВСУ.
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