Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

18 мая в Украине преобладает высокая комфортная температура воздуха. В течение дня ожидается +22...+27°C.

В западных областях воздух будет свежее, +17...+21 °C.

Дожди с грозами, собственно, и станут причиной более холодной погоды - на западе в четверг ожидается влажная воздушная масса.

Остальная территория окажется 18 мая в сухой погоде.

В южной части ветер завтра может быть сильным.

В Киеве без осадков, ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24...+26 °C.

Дождей станет больше 20 мая, в субботу. Но теплая погода в Украине будет продолжаться.