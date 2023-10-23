"Высокая степень уверенности": министр обороны Канады заявил, что Израиль не нанес удар по больнице в Газе

Об этом пишут Globalnews.ca , CBC и Al-jazeera.

"Гибель людей в арабской больнице Аль-Ахли была трагедией, которая должна ужаснуть любого человека, и это напоминание о двойных военных преступлениях против палестинцев и израильтян, совершаемых ХАМАСом и другими террористическими группировками в Газе", - заявил посол Израидо в Отта Израиля в Отта Моед.

По словам министра обороны Билла Блэра, канадское разведывательное командование установило, что причиной взрыва, вероятно, была ракета, ошибочно взлетевшая из Газы, после исследования открытых и тайных данных.

"Эта оценка основывается на анализе повреждений от взрыва в больничном комплексе, включая близлежащие здания и территорию вокруг больницы, а также приближающуюся схему полета боеприпаса. Мы будем продолжать предоставлять обновление по мере поступления новой информации", - говорится в сообщении министерства национальной обороны Канады.

Блэр добавил, что страна имеет высокую степень уверенности в том, что ракета поступила не из Израиля.

По словам Моеда, канадский анализ также покажет, что ракету запустили палестинцы из "Исламского джихада". Это вторая по размеру вооруженная группа в Газе, имеющая одну цель – победить Израиль военно и создать Исламское государство на всей его территории, а также на Западном берегу и в Газе.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

17 октября боевики ХАМАС заявили, что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.

В Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.

Президент США Джо Байден планировал встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане 18 октября, однако отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе. Он провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.