Высочайшая гора в Альпах уменьшилась на 2,2 метра
Самая высокая гора Альп Монблан, расположенная на границе Франции и Италии, с 2021 года уменьшилась на 2,2 метра: это может быть связано с меньшим количеством осадков
Об этом пишет The Guardian .
Высоту горы измеряла команда геодезистов из региональной администрации Верхней Савойи с помощью дрона. Официально новая высота Монблана составляет 4805,59 метра. Предыдущее измерение, которое проводилось в 2021 году, зафиксировало высоту вершины на уровне 4 807,81 метра. Тогда гора потеряла один метр по отношению к измерениям 2017 года.
По словам одного из исследователей Дениса Бореля, количество снега и льда, потерянных горой на вершине, составляет 3 500 кубических метров. Это примерно равно объему олимпийского плавательного бассейна.
Эксперты по климату и гляциологии подчеркивают, что уменьшение вершины Монблана не следует связывать с потерей ледникового покрова в Альпах.
"Даже если мы видим, что существует небольшая тенденция к уменьшению – примерно на 15-20 см с 2001 года – этой снежной вершины Монблана, климатологи и гляциологи говорят нам, что нужно примерно 50 лет измерений, чтобы иметь возможность делать выводы о возможном глобальном потеплении на этой высоте 4800 метров", – сказал Боррель.
По его словам, ледяной покров на вершине имеет тенденцию к изменениям в зависимости от ветра и осадков.
Главный геометр департамента Верхней Савойи на юго-востоке Франции Жан де Гаре связывает изменения с меньшим количеством осадков летом, поэтому, по его словам, при следующем измерении высота вершины может увеличиться.
- По данным исследователей Падуанского университета, Итальянского гляциологического комитета и Агентства по охране окружающей среды Венето в ближайшие годы площадь поверхности ледника Мармолада в Доломитовых Альпах будет меньше квадратного километра, что составит половину уровня 2000 года и четверть уровня 1900 года. Это связано с изменением климата.
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