Высочайшая гора в Альпах уменьшилась на 2,2 метра

Об этом пишет The Guardian .

Высоту горы измеряла команда геодезистов из региональной администрации Верхней Савойи с помощью дрона. Официально новая высота Монблана составляет 4805,59 метра. Предыдущее измерение, которое проводилось в 2021 году, зафиксировало высоту вершины на уровне 4 807,81 метра. Тогда гора потеряла один метр по отношению к измерениям 2017 года.

По словам одного из исследователей Дениса Бореля, количество снега и льда, потерянных горой на вершине, составляет 3 500 кубических метров. Это примерно равно объему олимпийского плавательного бассейна.

Эксперты по климату и гляциологии подчеркивают, что уменьшение вершины Монблана не следует связывать с потерей ледникового покрова в Альпах.

"Даже если мы видим, что существует небольшая тенденция к уменьшению – примерно на 15-20 см с 2001 года – этой снежной вершины Монблана, климатологи и гляциологи говорят нам, что нужно примерно 50 лет измерений, чтобы иметь возможность делать выводы о возможном глобальном потеплении на этой высоте 4800 метров", – сказал Боррель.

По его словам, ледяной покров на вершине имеет тенденцию к изменениям в зависимости от ветра и осадков.

Главный геометр департамента Верхней Савойи на юго-востоке Франции Жан де Гаре связывает изменения с меньшим количеством осадков летом, поэтому, по его словам, при следующем измерении высота вершины может увеличиться.