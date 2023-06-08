Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Обратите внимание, что происходит в последние дни в России. Сначала Затулин, один из самых известных украинофобов, много лет отвечавший за разработку стратегии СНГ, начинает говорить, что Россия не достигла ни одной цели так называемой спецоперации, а если ничего не достигла, то уже нет ресурсов победить Украину После этого выступает еще одна известная украинофобка Симоньян, которая говорит о спорных территориях, разрывающих мозг так называемым российским патриотам, говорит о заморозке конфликта и референдумах, а такие люди, как Затулин и Симоньян, не могут говорить без какой-либо санкции Кремля. В России все, кто говорят без санкции, уже сидят. И если кто-то говорит, значит он имеет санкцию Кремля", - подчеркнул Климкин.

Дипломат добавил, что таким образом Кремль тестирует внутреннюю реакцию россиян и реакцию Запада.

"Руководство РФ начало крутить разные варианты вокруг своего будущего поведения. Также путинский представитель заявил, что Путин переносит свое публичное традиционное общение на конец года. В России существует другая реальность, которая называется манипуляция", - отметил Климкин.

3 июня политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский заявил , что с уходом путинского режима в России начнется мафиозная борьба.

Bloomberg пишет, что настроение российской элиты по поводу перспектив войны Владимира Путина в Украине становится все более мрачным. Даже наиболее оптимистично настроенные россияне отдают себе отчет, что "замороженный конфликт" может быть лучшим исходным вариантом для Кремля.



































