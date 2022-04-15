Вышли посмотреть на сбитую ракету и попали под обстрел: в Таврийске погибли двое гражданских, есть ранены

Об этом сообщает Каховский городской совет.



"Сегодня утром в Каховке было неспокойно. Пять гражданских жителей поступили в Каховскую городскую больницу. Двое убитых, трое раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, 2 – средней тяжести). У всех ранения от осколков", – говорится в сообщении.



Врачи рассказали, что жители вышли посмотреть на сбитую ракету, в результате чего сами попали под обстрелы.



"Обращаемся ко всем каховчанам и жителям нашей Каховской общины. Если слышите выстрелы или взрывы, не ждите сообщений, не подходите к окнам, не выбегайте на улицу, чтобы зафиксировать", - отмечают в городском совете.

15 апреля в Скадовске Херсонской области россияне сняли флаги Украины на здании горсовета и флагштоке и повесили триколоры. Городской совет заверил, что не будет работать под российскими флагами.