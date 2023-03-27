Об этом он рассказал в эфире программы "Футбольный формат" на Еспресо.TV.

"Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут биться за каждый мяч. А тут даже по телевизору смотришь – они все вышли обречены. Никакой борьбы, одна карточка за игру, одна! Где такое в футболе есть? Проиграйте, но чтобы все избитые ушли с поля. Это просто нереально на таком стадионе, против такой команды и при такой поддержке, какая у них была. На фронте масса болельщиков воюет, ультрас "Днепра", "Металлиста", я с ними на связи. Я знаю, что они все смотрели матч, несмотря ни на что", – рассказал Маркевич после стартового матча сборной Украины в квалификации Евро-2024, в котором она в Лондоне проиграла Англии со счетом 0:2.

Он также раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола, которая перед стартом отбора назначила только исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня и объявила, что ведет переговоры о постоянной работе с Сергеем Ребровым, который до июня 2023 связан контрактом с "Аль-Айном" с ОАЭ.

"На игре должен быть главный тренер, а не исполняющий обязанности. Пусть будет Ротань, нет вопросов. Реброва уже ждут третий год. Приедет "мессия" и спасет украинский футбол. Пусть скажет: "Я летом точно принимаю сборную Украины". Пока я такого не слышал", - сказал Маркевич.

Он также убежден, что так, как играла Украина с Англией, против команд такого уровня дети нельзя.

"С такой командой надо очень много бегать и не давать играть. С такими командами стоя ничего ты не сделаешь. Англичане даже не напрягались сильно, Я ждал совсем другого. При счете 0:2 где-то надо было характер обнаружить. Но если ни одного удара за игру - тяжело на что-то рассчитывать", - констатировал Маркевич.

72-летний Мирон Маркевич тренировал "Карпаты", "Металлист" и "Днепр", который в 2015 году вывел в финал Лиги Европы. В 2010 году возглавлял сборную Украины.