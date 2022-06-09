Видео меткого выстрела опубликовали на facebook-странице Оперативного командования "Север" .

"Где-то на территории Донбасса воины одного из подразделений оперативного командования "Север" вышли на охоту со своей верной "Стугной". Немного настойчивой работы и результат – яркое уничтожение вражеского расчета вместе с боекомплектом. "Стугна" снова побеждает! Победит и Украина! Верьте в ВСУ!" – указано в сообщении.

Как сообщило 3 июня Командование морской пехоты, в Николаевской области украинские морпехи уничтожили российский танк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стугна"

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