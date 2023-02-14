Вышли из строя основной и резервный Boeing: российская авиакомпания больше суток не может забрать пассажиров из Дубая
Пассажиры авиакомпании "Победа" уже сутки не могут улететь из Дубая – вышли из строя сразу два Boeing лоукостера из-за неисправности, один из них резервный
Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".
Речь идет о пассажирах рейса DP992 Дубай-Москва (Внуково). Они должны были вылететь еще вчера, 13 февраля, в 15.20. Но их Boeing 737-800 прибыл в аэропорт Аль-Мактум рейсом из Москвы с опозданием – в 17:22.
В процессе подготовки борта к вылету была обнаружена потеря герметичности носовой стойки шасси и утечка гидравлической жидкости из нее.
В результате этот самолет не смог доставить пассажиров в Москву – после многочисленных переносов их разместили в гостинице.
Телеграмм-издание "База" со ссылкой на слова пассажиров сообщает, что еду и воду авиакомпания предоставила только через пять часов. Спустя еще некоторое время пассажирам предложили поселиться в отеле, ведь вылет снова перенесли. Уже до утра. Только отель оказался в 70 км от аэропорта и оплачивать такси нужно было за свой счет.
Сегодня ночью авиакомпания отправила в Дубай резервный борт – тоже Boeing, который должен был забрать неулетевших пассажиров. Но и он застрял в Аль-Мактуме – после выезда самолета на взлетно-посадочную полосу сработала сигнализация неисправности электросистемы.
"База" отмечает, что людей долго не выпускали из салона с выключенным кондиционером - одной из пассажирок стало плохо из-за удушья. Через сутки после первого запланированного вылета пассажиров снова вернули в аэропорт. Часть пассажиров решила не ждать – авиакомпания вернула им деньги, пассажиры покупают билеты на самолеты других авиакомпаний.
В компании задержку вылета рейса объяснили неисправностью двух самолетов, в том числе резервного, добавив, что пассажирам было предоставлено горячее питание, прохладительные напитки и размещение в отеле. О времени вылета компания пообещала проинформировать их через смс-сообщения.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
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- В конце 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к многочисленным поломкам и авариям пассажирских самолетов в России. В то же время авиавласти РФ предлагают продлить срок эксплуатации самолетов, уменьшив количество проверок на исправность и безопасность.
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