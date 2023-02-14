Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

Речь идет о пассажирах рейса DP992 Дубай-Москва (Внуково). Они должны были вылететь еще вчера, 13 февраля, в 15.20. Но их Boeing 737-800 прибыл в аэропорт Аль-Мактум рейсом из Москвы с опозданием – в 17:22.

В процессе подготовки борта к вылету была обнаружена потеря герметичности носовой стойки шасси и утечка гидравлической жидкости из нее.

В результате этот самолет не смог доставить пассажиров в Москву – после многочисленных переносов их разместили в гостинице.

Телеграмм-издание "База" со ссылкой на слова пассажиров сообщает, что еду и воду авиакомпания предоставила только через пять часов. Спустя еще некоторое время пассажирам предложили поселиться в отеле, ведь вылет снова перенесли. Уже до утра. Только отель оказался в 70 км от аэропорта и оплачивать такси нужно было за свой счет.

Сегодня ночью авиакомпания отправила в Дубай резервный борт – тоже Boeing, который должен был забрать неулетевших пассажиров. Но и он застрял в Аль-Мактуме – после выезда самолета на взлетно-посадочную полосу сработала сигнализация неисправности электросистемы.

"База" отмечает, что людей долго не выпускали из салона с выключенным кондиционером - одной из пассажирок стало плохо из-за удушья. Через сутки после первого запланированного вылета пассажиров снова вернули в аэропорт. Часть пассажиров решила не ждать – авиакомпания вернула им деньги, пассажиры покупают билеты на самолеты других авиакомпаний.

В компании задержку вылета рейса объяснили неисправностью двух самолетов, в том числе резервного, добавив, что пассажирам было предоставлено горячее питание, прохладительные напитки и размещение в отеле. О времени вылета компания пообещала проинформировать их через смс-сообщения.