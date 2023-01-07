Вышла первая серия мультсериала "Пес Патрон"
По мотивам работы пса Патрона, работающего со спасателями, сняли мультсериал: первую серию представили 7 января
Об этом сообщила пресс-служба USAID.
"Пес Патрон из Чернигова стал символом надежды и стойкости для многих украинцев, особенно для детей. USAID гордится возможностью поддержать новый анимационный сериал о псе Патроне", - говорится в сообщении.
Первая серия мультсериала была опубликована в YouTube 7 января 2023 года.
"В 1 серии "Разрушенный мост" пес Патрон рассказывает другу, коту Тому, о своем рабочем дне. Он получил сигнал о разрушенном мосте, и услышал своим носом опасность. Как пес Патрон разобрался с этой ситуацией и при чем здесь господин Короп - смотрите в первой серии", - отметили в описании мультфильма.
Музыку в мультсериал написал музыкант Pianoboy, а роли озвучили украинские звезды, среди которых: Даша Астафьева, Тарас Стадницкий и Надежда Дорофеева
- 27 мая пес Патрон, работающий со спасателями, получил Каннскую премию Palm Dog Award.
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