Вышла первая серия мультсериала "Пес Патрон"

Об этом сообщила пресс-служба USAID.

"Пес Патрон из Чернигова стал символом надежды и стойкости для многих украинцев, особенно для детей. USAID гордится возможностью поддержать новый анимационный сериал о псе Патроне", - говорится в сообщении.

Первая серия мультсериала была опубликована в YouTube 7 января 2023 года.

"В 1 серии "Разрушенный мост" пес Патрон рассказывает другу, коту Тому, о своем рабочем дне. Он получил сигнал о разрушенном мосте, и услышал своим носом опасность. Как пес Патрон разобрался с этой ситуацией и при чем здесь господин Короп - смотрите в первой серии", - отметили в описании мультфильма.

Музыку в мультсериал написал музыкант Pianoboy, а роли озвучили украинские звезды, среди которых: Даша Астафьева, Тарас Стадницкий и Надежда Дорофеева

27 мая пес Патрон, работающий со спасателями, получил Каннскую премию Palm Dog Award.

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