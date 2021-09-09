Вышла на пикет по поддержке крымских татар: в Москве арестовали активистку
В Москве суд арестовал активистку Анну Кречетову на 16 суток за пикет в поддержку задержанных крымских татар
Об этом сообщает Радио Свобода .
Тверской районный суд столицы РФ Москвы арестовал активистку Анну Кречетову на 16 суток за одиночный пикет в поддержку недавно задержанных крымских татар.
Как отмечается, административный арест 50-летней активистке назначили по статье о повторном нарушении правил проведения пикетов.
По сведениям карточки дела, 6 сентября Кречетова вышла на одиночный пикет к зданию Администрации президента России в Москве.
Женщина держала плакат с надписью "Нельзя преследовать целые народы" в поддержку крымских татар, арестованных в тот же день в аннексированом Крыму.
Суд отметил, что мероприятие нуждался согласования. Активистка не признала вину.
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- Защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подал апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
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