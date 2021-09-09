Вышла на пикет по поддержке крымских татар: в Москве арестовали активистку

Об этом сообщает Радио Свобода .

Тверской районный суд столицы РФ Москвы арестовал активистку Анну Кречетову на 16 суток за одиночный пикет в поддержку недавно задержанных крымских татар.

Как отмечается, административный арест 50-летней активистке назначили по статье о повторном нарушении правил проведения пикетов.

По сведениям карточки дела, 6 сентября Кречетова вышла на одиночный пикет к зданию Администрации президента России в Москве.

Женщина держала плакат с надписью "Нельзя преследовать целые народы" в поддержку крымских татар, арестованных в тот же день в аннексированом Крыму.

Суд отметил, что мероприятие нуждался согласования. Активистка не признала вину.

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемова.

Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова.

ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанию фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.

Защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подал апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.

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