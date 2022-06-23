"Вышки Бойко" враг использовал в военных целях, - эксперт по энергетике Гончар

Своими мыслями он поделился в эфире Эспрессо.



Михаил Гончар дал комментарий относительно поражения так называемых " вышек Бойко" в Черном море и их значения для противника.



"Прежде всего, эти объекты чисто гражданской газодобывающей инфраструктуры стали использоваться врагом в военных целях, поэтому и стали точкой усиленного внимания со стороны ВСУ. Собственно, это произошло не вчера, а если вспомнить историю последних лет, именно после захвата в марте 2014 года пиратским способом этих добывающих платформ и самоподъемных буровых установок, известных в народе как " вышки Бойко". Потом в 2017 году, во время совместного рейда Государственной пограничной службы и компании "Черноморнефтегаз" для проверки оборудования, было обнаружено, что на самоподъемных буровых установках появилось нехарактерное оборудование, которого не должно было быть" – объяснил эксперт.







Аналитик отметил: "Было идентифицировано, что это радиолокационные станции типа "Нива" сантиметрового и миллиметрового диапазонов. Стало понятно, что установленные станции на доминирующие объекты морского ландшафта целенаправленно выполняют задачи морского и воздушного пространства в северо-западном секторе Черного моря. А уже возвращаясь к нашим дням, было замечено, что на этих объектах появилось еще немало дополнительного оборудования, в частности, станции радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы, то есть был размещен пункт управления и координации сил и средств флота".



Михаил Гончар отметил, что это было сделано противником с прицелом компенсации упущенных возможностей после того, как крейсер "Москва" совершил "отрицательное всплывание" .



И эти военные средства и объекты, которые разместила Россия на гражданской газодобывающей инфраструктуре, должны стать целями для поражения. По военной логике необходимо прежде всего дезорганизовать систему управления противника. Соответственно, если осуществить ракетный удар по добывающей платформе, то она придет в нефункциональное состояние, что и произошло" – прокомментировал эксперт по энергетическим и вопросам безопасности.



Гончар добавил, что поражение "вышок" не будет иметь роковых последствий для газоснабжения Крыма, поскольку существует еще газопровод, который построен из Тамани на Крымский полуостров в период оккупации и способен обеспечить необходимые объемы.

Также сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, что россияне превратили "вышки Бойко" в военные базы с ПВО и радиолокацией.

Удар по захваченным Россией буровым установкам "Черноморнефтегаза" или так называемым "вышкам Бойко", расположенным в Черном море, украинские вооруженные силы нанесли 20 июня. Такое заявление сделал оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Военный эксперт Сергей Згурец предполагал , что на "вышках Бойко" могли быть расположены радиотехнические средства разведки, что, вероятно, послужило причиной удара по этим объектам.

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