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Обзор

Что за "Вышки Бойко", которые вернула Украина и почему они имеют стратегическое значение в Черном море? Объясняем

11 сентября, 2023 понедельник
21:39
Объясняем

После восьми лет оккупации, Украина вернула вышки под свой контроль. В чем особенности их местонахождения и как это может повлиять на дальнейший ход войны?

Еспресо объяснит, что такое "вышки Бойко", их значение и как они вернулись под контроль Украины.

О чем в тексте:

  • Что такое "вышки Бойко" и их значение для Украины
  • Скандальная история появления станций и откуда получили название "вышки Бойко"
  • Рейдерство на море: как страна-агрессор захватила многомиллионные вышки
  • Платформы "Петр Годованец" и "Украина": ситуация во время полномасштабного вторжения
  • Возвращение "вышек Бойко" под украинский контроль

Что такое "вышки Бойко" и их значение для Украины

"Вышки Бойко" – это нефтедобывающие и газовые буровые платформы, расположенные в Черном море.

Буровые платформы, расположенные в Черном море, обладают важным стратегическим, экономическим и безопасностным значением как для Украины, так и для российских оккупантов. Они позволяют осуществлять контроль за морской и частично воздушной обстановкой на юге региона.

Установки до оккупации находились на расстоянии около ста километров до материковой части Украины и более ста пятидесяти километров до Крыма. Представляют собой две платформы: В312 – "Петр Годованец" и В319 – "Украина" ("Независимость"), построенные в 2010 и 2012 годах соответственно. После разработки новых месторождений в шельфовой части Черного моря они должны были в разы увеличить добычу природного газа и нефти.

"Вышки Бойко" – это не только станции для добычи ценных углеводородов, они имеют важное стратегическое значение, ведь поражают универсальностью своего использования как разведывательная база, дозаправочная станция, площадка для вертолетов, склад для боеприпасов, и даже место для размещения реактивных систем дальнего радиуса действия. С помощью этих вышек происходил контроль за островом Змеиным, Крымом и общий мониторинг акватории Черного моря.

Вышки Бойко

Фото: Espreso.tv

Скандальная история появления станций и откуда получили название "вышки Бойко"

История приобретения морских бурильных установок в то время вызвала в обществе большой резонанс и большое возмущение, ведь речь шла о хищении государственных средств на миллионы долларов. С тех пор инцидент получил свое название в средствах массовой информации как "вышки Бойко".

За время работы Юрия Бойко в должности руководителя Министерства энергетики Украины, а именно – в 2011 году, подконтрольный министерству Черноморнафтогаз, являвшийся дочерним предприятием НАК "Нафтогаз Украины", приобрел морскую платформу, изготовленную в Сингапуре, не у непосредственного производителя, а через посредника – британскую компанию "Highway Investments Processing", на что было потрачено 400 миллионов долларов. Эта сумма оказалась дороже на 150 млн долларов, чем у завода-производителя. Вторая буровая установка аналогичным образом была куплена через посредника "Рижская судоверфь" с примерно  такой же переплатой.

Впоследствии, уже в 2014 году, Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по делу о злоупотреблении неизвестными лицами, действовавшими от имени должностных лиц ГАО "Черноморнафтогаз", государственными средствами на сумму более 300 млн дол. Правонарушение было квалифицировано как нарушение ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, касающееся незаконного завладения имуществом в результате злоупотребления служебным положением в крупных размерах или организованной группой. Тогда все подозрения свелись к Януковичу, Бакулину, Арбузову группе людей из Нафтогаза, ЧНФ и др.

Согласно материалам дела, при закупке были допущены грубые нарушения тендерных процедур. Сам Юрий Бойко в 2015 году проходил свидетелем, в том же году было открыто еще одно дело - хищение 60 млн долларов на закупку буксиров для транспортировки вышек. Но какого-то логического финала нет, поскольку большинство фигурантов давно покинули Украину.

Рейдерство на море: как страна агрессор захватила многомиллионные вышки

После аннексии Крыма Россия начала активно совершать рейдерские операции в Черном море. Тогдашний министр энергетики Украины Юрий Продан 19 марта 2014 года объявил о том, что группа вооруженных лиц незаконно захватила буровые сооружения известной украинской компании "Черноморнафтогаз" включая "вышки Бойко".

Международное сообщество "InformNapalm" провело ряд расследований по незаконному захвату двух самоподъемных плавучих буровых установок и обнаружило, что в этом захвате принимали участие военнослужащие 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ.

Государственная пограничная служба Украины в 2015 году провела проверку информации о перемещении платформ "Петр Годованец" и "Украина", в ходе которой обнаружили, что установки отвели подальше от материковой части Украины в сопровождении конвоя в направлении Каркинитского залива Крымского полуострова, на Голицынское месторождение.

Впоследствии стало известно, что россияне выключили на платформах транспондеры, передающие данные о судах в радиоэфире. С этого времени захваченные украинские нефтегазовые вышки на Черноморском шельфе стали военными объектами. На них были установлены средства радиотехнической разведки, полностью контролировавшие движение через украинские морские порты.

Фото: Крым.Реалии

Платформы "Петр Годованец" и "Украина": ситуация во время полномасштабного вторжения

20 июня 2022 года ВСУ предположительно нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко". Такую информацию обнародовал в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко. Подтверждение пожара на буровых установках можно увидеть на снимках NASA.

Хотя плавучие буровые установки находятся в исключительной (морской) экономической зоне Украины, но этот участок считается очень опасным из-за самих месторождений. Именно такую информацию озвучила руководитель пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк во время эфира телемарафона: "Газоконденсатные месторождения – это опасный район, где применение оружия может иметь очень мощные последствия. Поэтому больше там происходили переговоры, угрозы, провокации общим маневрированием и тому подобное. Но огневых противостояний не происходило именно из-за опасности района".

Возвращение "вышек Бойко" под украинский контроль

Главное управление разведки МОУ 11 сентября 2023 года отчиталось, что Украина вернула под свой контроль платформы "Петр Годованец", "Украина", а также "Таврида" и "Сиваш" после 8 лет оккупации.
О деталях секретной спецоперации и уникальных кадрах боя сообщила пресс-служба ГУР. Несмотря на неблагоприятные штормовые условия в море, бойцы все же достигли цели: зачистили территорию, демонтировали все разведывательное оборудование на вышках, в том числе радиолокационную станцию "Нива". Данная установка отслеживала все события в Черном море. Бонусом оказался захват запасов неуправляемых авиационных ракет, найденных бойцами в машинном отделе.

Разведчики проводили операцию в несколько этапов, передвигаясь к станции на скоростных резиновых катерах. К сожалению, во время одного из боевых выходов спецназовцы все же столкнулись с вражеским боевым истребителем Су-30. Во время боя наши воины вели огненное поражение противника из всего имеющегося вооружения и из ПЗРК им все-таки удалось подбить самолет врага, поэтому ему пришлось отступить.

Фото: Главное управление разведки

Один из спецназовцев с позывным Конон во время боя на воде оказался за бортом. Только через два часа его удалось найти с помощью беспилотника. Но из-за постоянного маневрирования российских военных, извлечь из воды защитника удалось не сразу. В общем, он пробыл в открытом море более 14 часов, проявив незаурядную силу и выносливость.

Как утверждает ГУР, Россия таким образом все больше теряет контроль над зерновым коридором, а Украина небольшими, но очень существенными шагами приближает возвращение Крыма и нашу победу!

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