Вышивка и керамика: в Украине появится электронный реестр народных художественных промыслов
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук заявила, что народные художественные промыслы соберут в электронный реестр
Об этом она сообщила на пресс-конференции в Укринформе.
Планируется проект о развитии народных художественных промыслов. В каждом регионе Украины есть своя туристическая продукция. Например, борщевская вышивка, входящая в список нематериального наследия Украины, решетиловская вышивка, разные типы керамики. Мы будем работать с мастерами художественных промыслов. Будет также создан реестр, чтобы люди получили отличие качества от государства, которое будет свидетельствовать о том, что они действительно представляют эти аутентичные народные художественные промыслы”, - сказала Кравчук.
Как уточнила замглавы комитета, проект будет реализовываться Минкультом совместно с Государственным агентством Украины по искусствам и художественному образованию.
Нардеп отметила, что в рамках реализации проекта планируется сотрудничество с украинскими дизайнерами для воплощения в модных коллекциях традиционных подходов, используемых в народных промыслах.
По словам Кравчук, задачей этого проекта является маркетинговая помощь производителям художественных народных промыслов и их популяризация. Она добавила, что реестр будет предусматривать возможность связаться с производителем определенной продукции.
- Напомним, крымскотатарский орнамент Орьнек включили в наследие ЮНЕСКО.
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