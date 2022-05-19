Коллекционер древней украинской одежды выразила такое мнение в эфире Еспресо.

"Тяжелые времена требуют необходимости идентифицировать незнакомого человека как своего. И когда ты видишь незнакомого человека в любой вышиванке – сложная дизайнерская, вышитая футболка, какой-то элемент одежды или сине-желтая лента – это как потребность в трудные времена идентифицировать своего. Важно сохранить символы и первоначальное значение вышиванки. Мы должны быть яркими и органическими в своем времени", - отметила Шимчук.

Этнограф добавила, что не стоит стесняться совмещать вышиванку, вышитые узоры с каким-либо элементом современной одежды.

"Я не вижу никаких табу относительно сочетания вышиванки с любой одеждой. Мы живем в ХХІ веке и должны быть в нем органическими. Если у нас есть красивое этническое дерево, которое корнями прорастает в глубину веков и с каждым тысячелетием произрастает все выше, - наше ХХІ век не должно быть какой-то засохшей веточкой на том дереве. Если хочется носить вышиванку в джинсы - пожалуйста, если хочется носить цветные вышиванки - вперед. Каждый должен чувствовать эту эстетическую составляющую сам, очень индивидуально", - отметила Роксоляна Шимчук.

Всемирный день вышиванки ежегодно отмечается в третий четверг мая . В этом году этот праздник выпадает на 19 мая.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что РФ также атакует украинскую культуру , поэтому День вышиванки становится еще важнее.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb