"Вышел за продуктами, "упаковали" прямо на улице": боевик "ЛНР" рассказал о "мобилизации" в ОРДЛО

Об этом рассказал боевик так называемой "ЛНР", передает Еспресо.TV .

Напомним, армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданских граждан в Украине. Такой же карт-бланш на расстрел дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Оккупант, среди прочего, рассказал о том, как проходит мобилизация на территориях, которые решила "защищать" Россия?"Вышел в магазин за продуктами, меня упаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание. Потом погрузили в самосвалы и с другими повезли дальше", - рассказал он.Также, по его словам, он не хотел воевать, но боялся, что за отказ его могут расстрелять."Сказали воевать. Но когда начался обстрел, я с другими залез в танк и прятался. Стрелять не стрелял - потому что не умею даже", - сказал оккупант.