Украина может присоединиться к европейской энергосистеме в течение недели
"Вышел за продуктами, "упаковали" прямо на улице": боевик "ЛНР" рассказал о "мобилизации" в ОРДЛО
Служба безопасности Украины обнародовала видео с очередным оккупантом, который рассказал о сущности политики оккупантов и профессионализме "супер мощной армии РФ"
Об этом рассказал боевик так называемой "ЛНР", передает Еспресо.TV .
Оккупант, среди прочего, рассказал о том, как проходит мобилизация на территориях, которые решила "защищать" Россия?
"Вышел в магазин за продуктами, меня упаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание. Потом погрузили в самосвалы и с другими повезли дальше", - рассказал он.
Также, по его словам, он не хотел воевать, но боялся, что за отказ его могут расстрелять.
"Сказали воевать. Но когда начался обстрел, я с другими залез в танк и прятался. Стрелять не стрелял - потому что не умею даже", - сказал оккупант.
- Напомним, армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданских граждан в Украине. Такой же карт-бланш на расстрел дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное
2022, вторник
8 мартa
16:20
"Все предприятия критической инфоструктуры, больницы и родовые работают": Кличко призвал киевлян верить только официальным данным и сохранять выдержку
16:17
Театралы в тылу. Артисты Франковского драмтеатра организовали пункт помощи в театре и выступили в убежище
15:20
Криптовалютная биржа Binance прекращает поддержку транзакций с российскими картами Mastercard и Visa
14:59
"От этого зависит, будет ли убивать Россия дальше наших детей, женщин и родителей": Данилов обратился к Западу за боевыми самолетами и средствами ПВО
13:52
Сохраняются признаки готовности руководства Беларуси к широкомасштабному участию в войне против Украины, - Генштаб
13:44
Темпы продвижения войск РФ замедлились, россияне несут потери на оперативных направлениях и направляют силы на информационную войну, - Арестович
13:07
Украинцы из областей, где продолжаются боевые действия, теперь могут получить по 6500 грн, - Федоров
13:05
Пилоты оккупантов массово отказываются бомбить Украину, РФ решила привлечь курсантов, – Геращенко
12:50
Американский разработчик облачных решений VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси
12:28
"В заложниках 300 тыс. человек – инсулинозависимые, онкобольные, дети": РФ обстрелами помешала открыть коридор из Мариуполя, Верещук требует внимания мировых лидеров
12:06
"В Мариуполе впервые от обезвоживания умер ребенок": Зеленский требует от стран-партнеров закрыть небо от бомбящей мирные города РФ